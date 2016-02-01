T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Poşet formalı Messi'nin hayali gerçek oluyor!

5 yaşındaki Murtaza, giydiği poşetten formayla sosyal medyada çok konuşulmuştu

01 Şubat 2016 13:34

Sosyal medyada büyük ilgi gören "Poşet formalı Messi'nin hayali gerçek oluyor. Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin, hayranı olan küçük Murtaza'ya jest yaparak, onunla biraraya geleceği bildirildi.

"Poşet formalı Messi" fotoğrafı sosyal medyada geniş yankı bulurken, hakkında asparagas haberler dahi yapıldı. İlk olarak resimdeki kişinin Irak'ta yaşayan Homid isimli bir çocuk olduğu iddia edildi. Ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı. Afganistan'ın kırsal kesiminde yaşayan 5 yaşındaki Murtaza'nın gerçek "Poşet formalı Messi" olduğu belirlendi.

Arjantinli Messi'yi çok seven küçük Murtaza'ya maddi yetersizlikler nedeniyle ailesinin orjinal forma alamadığı, bunun üzerine ise ablasının poşetten forma yaptığı ortaya çıktı.

Küçük futbolseverin fotoğrafını kuzeninin yayınlamasının ardından Lionel Messi ve Barcelona'da olaya duyarsız kalmadı. Messi ile Barcelona'lı yetkililer, Afganistan Futbol Federasyonu'yla temasa geçerek buluşma ayarlanmasını sağladı. Şimdi Murtaza hayranı olduğu Lionel Messi ile buluşacak.

ETİKETLER

messipoşet10 numaraformaarjantinhayalfutbolfutbolcubuluşacakhaberspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24