Sosyal medyada büyük ilgi gören "Poşet formalı Messi'nin hayali gerçek oluyor. Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin, hayranı olan küçük Murtaza'ya jest yaparak, onunla biraraya geleceği bildirildi.

"Poşet formalı Messi" fotoğrafı sosyal medyada geniş yankı bulurken, hakkında asparagas haberler dahi yapıldı. İlk olarak resimdeki kişinin Irak'ta yaşayan Homid isimli bir çocuk olduğu iddia edildi. Ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı. Afganistan'ın kırsal kesiminde yaşayan 5 yaşındaki Murtaza'nın gerçek "Poşet formalı Messi" olduğu belirlendi.

Arjantinli Messi'yi çok seven küçük Murtaza'ya maddi yetersizlikler nedeniyle ailesinin orjinal forma alamadığı, bunun üzerine ise ablasının poşetten forma yaptığı ortaya çıktı.

Küçük futbolseverin fotoğrafını kuzeninin yayınlamasının ardından Lionel Messi ve Barcelona'da olaya duyarsız kalmadı. Messi ile Barcelona'lı yetkililer, Afganistan Futbol Federasyonu'yla temasa geçerek buluşma ayarlanmasını sağladı. Şimdi Murtaza hayranı olduğu Lionel Messi ile buluşacak.