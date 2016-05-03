'Poşet formalı Messi' ülkesini terk etmek zorunda kaldı

Poşetten yaptığı Messi formasıyla internette meşhur olan 5 yaşındaki Afgan çocuk, ailesiyle birlikte Pakistan'a kaçmak zorunda kaldı.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Murtaza Ahmadi'ye imzalı milli takım formasını yollamıştı.

BBC'ye bilgi veren Murtaza Ahmadi'nin babası gelen tehditler yüzünden ülkeden kaçmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Baba Ahmadi tehditler arasında haraç isteyen bir çete liderinin de olduğunu söyledi.

Kuzenlerinden biri ise hızla ünlenen küçük Murtaza'nın kaçırılmasından korktukları için ailenin göç kararı aldığını belirtti.

BBC'nin kimliğini ortaya çıkarmaya yardımcı olduğu çocuk, Afganistan'ın doğusundaki Gazni vilayetinde yaşıyordu.

Çizgili poşetten yapılma 10 numara formasıyla futbol oynayan Murtaza'yı ağabeyi görüntülemiş ve fotoğrafları Facebook sayfasında paylaşmıştı.

Olayın internette hızla yayılmasından bir süre sonra Lionel Messi, iyi niyet elçisi olarak görev yaptığı UNICEF aracılığıyla çocuğa birkaç forma gönderdi.

Hediyesine çok sevinen Murtaza'nın "Messi'yi seviyorum ve bu forma onun da beni sevdiğini gösteriyor" dediği bildiriliyor.