'Poşet formalı Messi' imzalı formasına kavuştu

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, poşetten yaptığı formasıyla çekilmiş fotoğrafları gündem olan Afgan çocuk Murtaza'ya, imzaladığı Arjantin Milli Takımı formasını gönderdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Afganistan yetkilileri, Instagram'daki 'unicefafghanistan' isimli hesaptan, 5 yaşındaki Lionel Messi hayranı Murtaza'nın, futbolcu tarafından imzalanmış 10 numaralı Arjantin Milli Takımı formasıyla çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Radikal’de yer alan habere göre, fotoğrafın yanına da "Murtaza artık gerçeğine sahip. Murtaza'nın en büyük hayallerinden biri gerçekleşti. UNICEF İyi Niyet Elçisi Lionel Messi'nin imzaladığı Arjantin formasına kavuştu" notu düşüldü. Ayrıca Murtaza'nın "Messi'yi seviyorum, bu forma Messi'nin de beni sevdiğinin işareti" ifadesine de yer verildi.

Üstünde "Messi" ve "10" yazan, poşetten yapılmış Arjantin Milli Takımı formasıyla çekilen fotoğrafları sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla yayılan Murtaza'nın, hayranı olduğu Messi ile tanışması için Afganistan Futbol Federasyonu tarafından girişimler başlatılmıştı.

Afganistan'ın Gazni vilayetindeki Caguri ilçesinde yaşayan Murtaza, fotoğraflarının internette yayılması sonrası "Poşetten Messi forması giyen çocuk" olarak ünlenmişti. Murtaza daha sonra babası ile başkent Kabil’e giderek Afgan yetkililerle bir araya gelmişti.