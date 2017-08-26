POS cihazıyla 'tefecilik' yapanlara operasyon!

Polis bir şikayet üzerine Fatih’teki tarihi Kapalıçarşı’da bir firmada tefecilik yapıldığını tespit etti. Çarşıda, "eskici" adı altında yasa dışı hizmet veren firma takibe alındı. İşletme sahiplerinin kredi kartı borcunu ödeyemeyenlere yüksek faizli borç verdiğini tespit edildi. Yapılan araştırmalarda tefecilerin yöntemi de ortaya çıktı.

Kredi kartı borcu olanlara yüzde 20 faizle tefecilik yapıldı

İddiaya göre, şüpheliler önce "Kredi kartı borçlarınızda ödeme kolaylığı" diye yazılı el broşürleri bastırarak tanıtım yaptı. Söz konusu firmaya giden kredi kartı mağduru banka müşterilerinin, ihtiyacı olan miktar paralar ödendi. Bu paralar, borç talep edenlerin kredi kartlarına, taksitli olarak yansıtıldı. Söz edilen firmanın, taksitlendirme sırasında yüzde 12 ile yüzde 20 arasında faiz uyguladığı kaydedildi. Firmada POS cihazı kullanılarak yapılan çekimlerin, ürün alış-verişi gibi gösterildiği belirtildi.

Vergi usuzsüzlüğü için naylon fatura kesilmiş



Kapalıçarşı’daki tefeci firma ile bağlantılı dört işletmenin daha olduğu tespit edildi. Üsküdar ve Fatih Tahtakale’deki işletmelerde de benzer yöntemin uygulandığı belirlenirken, firmaların kendi aralarında ürün ticareti adı altında naylon fatura düzenledikleri, firmaların kendi aralarında kestikleri bu faturaları da ‘gider’ olarak gösterip, devlete vergi ödemedikleri ortaya çıkarıldı.

45 bin liraya el konuldu

Beş firmaya eş zamanlı operasyon düzenledi. İşletmelerde 19 adet POS cihazı, 200’ün üzerinde kredi kartı ile 45 bin TL'ye el konulurken, firma sahipleri hakkında işlem yapıldı.

Ele geçirilen kredi kartlarının, borç verilen bazı müşterileri ait olduğunu ortaya çıktı. Tefecilerin, limiti tükenmiş bu kredi kartlarına ödeme yaptıkları, ödeme yapılan kartların limitinin açılmasıyla taksitli ve faizli çekim yaptıkları, ardından sahiplerine iade ettiklerini tespit edildi.

POS şebekesinin bu yöntemle yılda yaklaşık beş milyar liralık işlem yaptıkları anlaşıldı. POS cihazlarından yapılan bu işlemlerden tefecilerin 50 milyon liradan fazla haksız para kazandıkları anlaşıldı.