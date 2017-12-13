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Spor

Porzingis, Knicks’e galibiyeti getirdi

Kristaps Porzingis, mücadeleyi 37 sayı, 11 ribaunt ve 5 blokla tamamladı

13 Aralık 2017 14:52

NBA'de New York Knicks, 99-99'luk skorla uzatmaya giden Los Angeles Lakers karşılaşmasını 113-109 kazandı.

Ev sahibi Knicks'in Letonyalı uzun forveti Kristaps Porzingis, 8'de 5 üç sayı isabetiyle oynadığı mücadeleyi 37 sayı, 11 ribaunt ve 5 blokla tamamladı.

2,21 metrelik forvet böylece 35 sayı, 10 ribaunt, 5 blok ve 5 üç sayılık basket barajlarını geçen ilk NBA oyuncusu oldu.

Lakers'ta Kentavious Caldwell-Pope'un 24 sayı 3 top çalma, Kyle Kuzma'nın 19 sayı 6 ribaunt ve Lonzo Ball'un 17 sayı 8 ribaunt 6 asistlik performansı galibiyete yetmedi.(Eurosport)

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