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Spor

Portsmouth'ta İngilizce saati

Portsmouth'ta forma giyen yabancı futbolcuların teknik direktör Harry Redknapp'ın taktiklerini daha iyi anlayabilmek için dil kursuna gittikleri bildirildi.

22 Ekim 2008 03:00



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Portsmouth'ta forma giyen yabancı futbolcuların teknik direktör Harry Redknapp'ın taktiklerini daha iyi anlayabilmek için dil kursuna gittikleri bildirildi.

İngiliz ekiplerinden Portsmouth'ta forma giyen yabancı futbolculara yönelik ilginç bir uygulama başlatıldı. Yabancı futbolcuların teknik direktör Harry Redknapp'ın taktiklerini daha iyi anlayabilmeleri ve saha içerisinde birbirleriyle daha iyi iletişim kurabilmeleri amacıyla İngilizce kursuna gitmelerine karar verildi. Portsmouth Bölgesi'ndeki Soutsea'de bulunan 'Polyglot Solutions' adlı dil okulunda Dr. Jay Ketlle-Williams yönetiminde dersler alan futbolcuların genellikle futbol terimlerine yönelik 'Mesleki İngilizce' öğrendikleri belirtildi.

Yabancı futbolculara mesleki İngilizcenin yanı sıra günlük yaşama yönelik dersler de verildiği ifade edildi.


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