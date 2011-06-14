Portre / Gülseren Onanç

Gülseren Onanç, 1965 yılında Mardin’de doğdu. Dört yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti. İTÜ İşletme Mühendisliği Fakültesi’nden 1987 yılında lisans derecesi ile mezun oldu. Bir yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştıktan sonra Michigan State Üniversitesi’ne gitti. Ancak bir hocasının yönlendirmesi ile uluslararası pazarlama konusunda MBA derecesi aldı.1991 yılında mezun olduktan bir ay sonra aldığı iş teklifiyle Eczacıbaşı’nın Rusya operasyonunda Satış Pazarlama Müdürü görevini üstlendi. Eczacıbaşı’nın jenerik ilaç pazarında marka yaratmasına, eczane zinciri kurmasına ve Rusya Cumhuriyeti’nin ilk yabancı şirketlerinden birisinin kurulmasına öncülük etti. Türkiye’ye döndükten sonra Balsu ve Ferrero şirketlerinde genel müdürlük ve ülke temsilciği yaptı. Çok sayıda marka geliştirdi.2000 yılında aldığı girişimci olma kararının ilk hayata geçtiği şirket teknoloji ve pazarlama konularında hizmet veriyordu. Bu başlangıç sonunda 2003 yılında Ticketturk’u kurdu.Aynı yıl Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) kurucuları arasında yer aldı. 2007′de KAGİDER Başkanı oldu. Kadın hareketine iş kadınlarının desteğini sağlamayı hedefledi. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği süreci için farklı projeler gerçekleştirdi. 2008’de KAGİDER Brüksel Ofisi’nin kurulması, Türkiye’nin AB ile müzakere sürecine katkıda bulunmak üzere düzenlenen toplantılar ve lobi faaliyetleri bu projeler arasında yer aldı.KAGİDER başkanlığı süresince kadının işgücüne katılımının önündeki engelleri kaldırmak üzere politika önerileri geliştirdi, lobi faaliyetleri yaptı. TBMM Kadın- Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun kurulmasında aktif rol aldı. Kadın girişimcileri desteklemek üzere eğitim programları, yerel ve uluslararası toplantılar organize etti. Bankalarla çalışıp kadın girişimci kredilerinin verilmesini sağladı. Türkiyeli kadın girişimcilerin bölgenin en aktif kadın girişimcileri olmaları yönünde çaba gösterdi.2009′da yeniden KAGİDER başkanı seçilen Onanç, bu görevini 2010 sonunda, CHP Parti Meclisi’ne seçilmesiyle bıraktı.12 Haziran seçimlerinde CHP tarafından İstanbul 2. Bölge'de 15. sıradan aday gösterilen Onanç, CHP'nin parlamentoya taşıdığı isimler arasına giremedi.