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Spor

Porto'yu ilk maçlar korkutuyor

15 Eylül 2008 03:00


Şampiyonlar Ligi G grubu ilk maçında Fenerbahçe ile oynayacak olan Porto'yu ilk maç sendromu korkutuyor.


Avrupa Şampiyonlar Ligi "G" grubunda 17 Eylül Çarşamba günü oynanacak Porto-Fenerbahçe maçı öncesinde evsahibi takımı en fazla ilk maç sendromu korkutuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde son 7 yıldır ilk maçta galibiyet alamayan Porto, son olarak 2001 yılında deplasmanda Rosenborg'u 1-2 yenmişti. Portekiz basını, Porto'nun psikolojik olarak maça hazırlandığını belirtti.

Son olarak 30 Ağustos tarihinde maç yapan ve Benfica ile 1-1 berabere kalan Porto, milli maçlar dolayısıyla verilen aradan dolayı 18 gün sonra ilk maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayacak. Sakat olan futbolcuları iyileşen ve tam kadro Fenerbahçe maçına hazır olan Porto'da teknik direktör Jesualdo Ferreira'nın, dizindeki sakatlığından 3 haftadır sahalardan uzak olan, ancak hafta içinde sorunsuz takımla birlikte antrenmanlara çıkan Arjantinli forvet oyuncusu Mariano Gonzalez'i ilk 11'de oynatması bekleniyor.

Öte yandan, Porto kulübünden yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin yarın Portekiz saati ile 13.05'de (TSİ 15.05) Porto'ya varacağı belirtildi. Teknik direktör Luis Aragones 19.30'da Estadio do Dragao'nda (Ejderha Stadı) basın toplantısı yaparken, Fenerbahçe maç saatine denk gelen 19.45'de antrenman yapacak. Porto ise maç öncesi son antrenmanını yarın sabah 10.00'da gerçekleştirecek.

Porto kulübü, maçta en az 40 bin taraftar beklerken, biletler 25 ile 50 Avro arasında satılıyor.

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