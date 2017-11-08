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Spor

Porto’ya polis baskını!

Portekiz ekibi, Beşiktaş'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda bulunuyor

08 Kasım 2017 16:32

Portekiz ve Fransız polisleri, transferde usülsüzlük yaptığı gerekçesiyle Portekiz Ligi ekibi Porto kulübüne baskın düzenledi.

Beşiktaş’ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda bulunan Porto’nun kulüp binasına, transferde usülsüzlük yaptığı gerekçesiyle sabah saatlerinde baskın yapıldı.

Sporx’te yer alan habere göre Porto’nun bu sezon Fransa’dan yaptığı bir transferin ‘usülsüz’ olduğu belirtilirken, Porto konu hakkında bir açıklama yayınladı ve polislerle işbirliği yapacaklarını kaydetti.

Aboubakar’ı transfer etmişlerdi

Portekiz ekibi, sezon başında Beşiktaş’ın da ilgilendiği Vincent Aboubakar’ın bonservisini Fransız takımı Lorient’ten almıştı. Porto, ardından Aboubakar’ın sözleşmesine 50 milyon Euro’luk bir serbest kalma maddesi eklemişti.

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