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Spor

PORTO'NUN YEDEKLERİ OYNAYACAK MADRİD (A.A)

01 Kasım 2010 17:53

-PORTO'NUN YEDEKLERİ OYNAYACAK MADRİD (A.A) - 01.11.2010 - UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Kasım Perşembe günü oynanacak Porto-Beşiktaş maçıyla ilgili Portekiz basınında yapılan yorumlarda, Porto Teknik Direktörü Andre Villas Boas'ın yedeklere şans vererek, farklı bir 11 sahaya süreceği iddia edildi. Portekiz spor gazeteleri Abola ve Record'ta yer alan yorumlarda, Porto'nun Beşiktaş maçının yanı sıra 7 Kasım'da sahasında oynayacağı Benfica maçını da düşündüğü belirtildi. Portekiz liginde 9. hafta geride kaldığında Porto 25 puanla lider, Benfica da 18 puanla 2. sırada bulunurken, iki kulübün ezeli rekabetinin Beşiktaş maçının üzerine çıktığı savunuluyor. Şampiyonluk yarışında ciddi bir avantajı olan Porto'nun sahasındaki maçta Benfica'yı yenerek puan farkını 10'a çıkarmak istediği ifade ediliyor. Porto'nun Beşiktaş maçından sadece 2 gün sonra Benfica maçına çıkacağı hatırlatılırken, bu yüzden Boas'ın kafasında Beşiktaş maçı için farklı bir 11 olduğu öne sürülüyor. Porto'da kart cezalısı olan Maicon ve Fernando'nun yerine büyük olasılıkla De Sousa ve Otamendi'nin oynatılması beklenirken, teknik direktör Boas'ın Beşiktaş karşısındaki sürprizinin sol defans oyuncusu Emidio Rafael olacağı yazıldı. Abola gazetesi, her şeye rağmen teknik direktör Boas'ın takımın temel taşlarını bozmayacağını, ama Beşiktaş maçında başka sürprizlerin de olabileceğini kaydetti. ''Porto'nun, Beşiktaş karşısına daha kısıtlı bir kadroyla çıkacağı'' yorumlarına katılmayan Portekizli teknik adam ise basına açıklamasında, ''Bu kadro her türlü duruma cevap verecek düzeyde ve çok büyük değere sahip'' dedi.

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