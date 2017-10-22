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Spor

Porto'dan yarım düzine gol!

Portekiz Premier Lig'de lider konumda olan namağlup Porto, maç fazlasıyla puanını 25'e yükseltti

22 Ekim 2017 15:24

Portekiz Premier Lig ekiplerinden Porto, ligin 9.haftasında konuk ettiği Paços De Ferreira'yı 6-1 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

Lacivert-beyazlı ekibin galibiyet golleri Perreira, Felipe Marega (2), Corona ve Aboubakar'dan geldi. Konuk ekibin tek sayısını Welthon 8. dakikada kaydetti.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki rakiplerinden olan Porto, bu sonuçla birlikte maç fazlasıyla puanını 25'e yükselterek Portekiz Premier Lig'deki namağlup liderliğini sürdürdü. Paços De Ferreira ise 9 puanla 12. sırada kaldı.

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