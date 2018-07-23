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Spor

Porto'dan Aboubakar'ı kiralamak isteyen Beşiktaş'a yanıt: 4 milyon Euro

Kamerunlu futbolcunun bu kez senelik 3.5 milyon Euro istediği bildirildi

23 Temmuz 2018 16:45

Beşiktaş'ın tekrar kiralamak istediği forvet Vincent Aboubakar için Porto ile ilk ciddi temas kuruldu. Portekiz ekibi 4 milyon Euro kiralama bedeli isterken Kamerunlu golcü de yıllık 3.5 milyon Euro talep etti.

Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre kadrosuna etkili bir forvet katmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 26 yaşındaki Kamerunlu futbolcuyu tekrar kiralamak isterken Portekiz ekibinden kiralama ücreti olarak 4 milyon Euro yanıtını aldı. Bu transfer için 3 milyon Euro civarında bir bütçe belirleyen başkan Fikret Orman ve kurmaylarının Porto'dan indirim talep edeceği öğrenildi.

3.3 milyon Euro alıyordu

Öte yandan Aboubakar'ın da Beşiktaş'tan talepleri netleşti. İlk geldiği dönemde Kartal'dan 3.3 milyon Euro kazanan futbolcunun bu kez senelik 3.5 milyon Euro istediği ve bu fiyatın altına düşmeye sıcak bakmadığı bildilrildi. 

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