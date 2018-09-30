Porto'da yılın futbolcusu Alex Telles

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Porto'da geçtiğimiz sezonun futbolcusu bir dönem sarı-kırmızılı formayı da giyen Alex Telles oldu.

Taraftarların anketi sonucu belirlenen Porto'da sezonun futbolcusu, geçtiğimiz sezonu 4 gol, 20 asistlik bir performansla tamamlayan Alex Telles oldu.

Brezilyalı futbolcu, "Mutluluğumu tarif etmem çok zor. Bu tarz ödüller yaptığımız başarılı işlerin bir ödülü" diyerek Porto kulübüne teşekkür etti.

Alex Telles, 2015/16 sezonu sonunda 6,5 milyon Euro bedelle Galatasaray'dan Porto'ya transfer olmuştu.