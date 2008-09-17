Porto'da Mourinho'nun izleri

Jose Mourinho yönetiminde 2003'te UEFA, 2004'te Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren FC Porto, bu tarihten sonra strateji değişikliğine gitti. Ünlü Portekiz temsilcisi Avrupa'da başarıyı 'uzak bir hayal' olarak görürken, stratejisini yıldız oyuncuları satarak kulübün kasasını doldurmak üzerine kurdu.





Geçen yıl Pepe ve Anderson'u satan Ejderha lakaplı Porto, bu sezon Quaresma, Bosingwa, Helder Postiga, Marek Cech ve Paulo Assunçao gibi 'yıldız isimlerle' yollarını duygusal sebeplerden dolayı ayırdı. Bu satılan oyunculardan Quaresma, takımın tartışmasız en önemli yıldızı, Bosingwa ise en iyi sağbekler arasında gösteriliyordu. Porto'nun elden çıkardığı oyuncular sayesinde kasasına 51 milyon Euro girerken, bunun 30 milyon Euro'su dış transferde kullanıldı. Bosingwa ve Quaresma'dan gelen parayla Kolombiyalı Freddy Guarin, Brezilyalı Hulk ve Uruguaylı Christian Rodriguez ile kadro güçlendirildi.



Zaman gazetesinin haberine göre, Porto, Jose Mourinho takımdan ayrılalı yıllar olmasına karşılık Avrupa'da zirveye çıktıkları 4-3-3 oyun sistemini kullanmaya devam ediyor.



Deplasmanda özellikle güçlü rakipler karşısında Teknik Direktör Jesualdo Ferreira 4-4-2 sistemini tercih ediyor. Nitekim 62 yaşındaki tecrübeli hoca 1-1 berabere kaldıkları Benfica deplasmanında oyuncularını bu sistemle sahaya sürdü. Ligin 2 haftasını bir galibiyet ve bir beraberlikle kapatan FC Porto'da teknik patron Ferreira, kaleyi Helton'a teslim ediyor. Defans 4'lüsünden iki maçta forma şansını Bruno Alves ve Cristian Ionut Sapunaru buldu. Alves stoperde, Sapunaru ise sağbekte oynuyor.



Solbekte oynayan Jorge Fucile için Roberto Carlos-Zanetti karışımı bir oyuncu yorumu yapılıyor. Bu oyuncu, isabetli pasları, çalımları ve kullandığı frikiklerle ön plana çıkıyor. Stoperde Rolando ve Pedro Emanuel birer maçta forma giyerken, solbekte Nelson Benitez ilk 11'de bir kez sahaya çıktı. Orta sahanın sağında Tomas Costa'nın solunda Cristian Rodríguez'in yeri garanti. Önliberoda birer maçta Fernando ve Mariona görev aldı.



Forvet hattının gerisinde ise Gonzalez oynuyor. Arkadaşları tarafından 'Komutan' olarak tanımlanan Gonzalez, isabetli pasları ve rakibe uyguladığı presle tanınıyor. Forvet hattının değişmeyen ikilisi ise Raul Meireles-Lisandro Lopez. Raul Meireles orta saha oyuncusu olmasına karşılık bu sezon forvet hattında oynuyor. Takımın önemli ismi Tarık Sektioui'nin sakatlığı devam ederken, bu yıl yıldızını parlatacak isim olarak yeni transfer Hulk gösteriliyor. Takımın en pahalı ismi Lucho Gonzalez'e biçilen değer ise 19 milyon Euro.



