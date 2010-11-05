Porto:1 Beşiktaş: 1

T24 - 2010 UEFA Avrupa Ligi L Grubu 4. maçında Beşiktaş, deplasmanda Portekiz temsilcisi Porto ile 1-1 berabere kaldı.





Beşiktaş'ın golünü 61. dakikada Nihat Kahveci atarken ev sahibi takımın golünü ise 26. dakikada penaltıdan Falcao attı. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

Karşılaşma sonrasında Beşiktaş L Grubu'nda 7 puanla 2. sırada yer aldı. Porto ise 10 puanla lider.

Temsilcimiz 5. maçında 2 Aralık Perşembe günü CSKA Sofya'ya konuk olacak.





ÖNCE RODRIGUEZ SONRA İBRAHİM KIZARDI



Porto - Beşiktaş karşılaşmasında iki kırmızı kart çıktı. İlk olarak Porto takımında 59. dakikada Rodriguez kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Bundan 8 dakika sonra da İbrahim Toraman kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.





HAKAN YENİDEN KALEDE



Bernd Schuster, bu akşamki maçta İstanbul'da olduğu gibi kalede Hakan Arıkan'a görev verdi. UEFA Avrupa Ligi'nde Porto ile İstanbul'da yapılan karşılaşmanın yanı sıra Spor Toto Süper Lig'deki Manisaspor karşısında hatalı goller yiyen Hakan, 3 maç aradan sonra kalesini Rüştü'den teslim aldı. Porto maçının ardından ligdeki Kayserispor maçının kadrosunda yer almayan ve Mersin İdmanyurdu ile Sivasspor maçlarında yedek soyunan Hakan, diğer grup maçlarında olduğu gibi 4. karşılaşmada da sahada yer aldı.





ZAPOTOCNY YEDEK, ERSAN İLK 11'DE



Teknik direktör Schuster, bir sürprizi de savunmada yaptı ve ilk maçta yaptığı hatayla takımın 2. golü yemesine neden olan Çek oyuncu Zapotocny'yi Sivasspor mücadelesinde olduğu gibi yedek soyundurdu. Yedek Zapotocny'nin yokluğunda savunmanın göbeğinde İbrahim Toraman ile birlikte genç oyuncu Ersan Gülüm görev aldı.





AURELİO İLK 11'DE



(A) Milli Takım formasıyla sakatlanan ve uzun süre takımını yalnız bırakan Mehmet Aurelio, sakatlığının geçmesinin ardından Porto maçıyla ilk 11'deki yerine döndü. Porto ile İstanbul'daki maçta ilk 11'de sahaya çıkan Necip, bu akşamki karşılaşmada yedekler arasında yer alırken, Aurelio bu oyuncunun yerine ilk 11'de forma giydi ve rakip takımın ataklarını orta sahada engellemeye çalıştı. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla son olarak Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor ile 3 Ekim tarihinde oynanan karşılaşmada 90 dakika oynamıştı. Beşiktaş'ta Necip, Zapotocny ve Umut'un yanı sıra İsmail, Holosko, Fatih ve Erhan yedekler arasında yer aldı.





PORTO'DA 3 DEĞİŞİKLİK



İlk maçta Beşiktaş'ı 3-1 yenen Porto'nun teknik direktörü Andre Villas Boas, Dragao Stadı'ndaki karşılaşmada ise 3 değişiklikle takımını sahaya sürdü. İstanbul'daki karşılaşmada kırmızı kart gören Maicon ve Fernando'nun yanı sıra bu akşamki karşılaşmada Joao Moutinho'nun yerine Guarin, Fucile ve Micael ilk 11'de şans buldu. Teknik direktör Boas, hafta sonu Benfica ile yapacakları önemli maç nedeniyle Beşiktaş karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacağı yönündeki beklentilerin aksine ilk maça yakın bir kadroyu sahaya sürdü. Porto'nun ileri ucunda İstanbul'da 2 gol atan Hulk'un yanı sıra takımının diğer golünü kaydeden Falcao görev aldı.





BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR, PORTO'YU SEVİNDİRDİ



Hafta başından itibaren sakin olan Porto'ya Beşiktaşlı taraftarlar hareketlilik kazandırdı. Porto esnafının da merakla beklediği siyah-beyazlı takımın taraftarları, gün boyunca Porto sokaklarında marşlar söyleyerek maçı beklemeye başladı. Özellikle kanalın geçtiği bölgelerdeki lokantalarda gün boyunca güzel havanın keyfini çıkaran Beşiktaşlılar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Beşiktaşlı taraftarların lokantaları doldurması ve hediyelik eşya alması esnafın yüzünü güldürdü. Taraftarlar, maçın saatin yaklaşmasıyla birlikte de Dragao Stadı'na akın etti. Türkiye'nin yanı sıra özellikle Almanya, Belçika, Danimarka ve diğer çevre ülkelerden Portekiz'e akın eden 2 bine yakın taraftar, takımlarına destek verdi. Bazı Beşiktaşlı taraftarlar ise Portoluların bulunduğu bölümlerde maçı izlemeye tercih etti. Buradaki siyah-beyazlı taraftarlar atkılarıyla ve açtıkları Türk bayrağıyla mücadelenin coşkusunu yaşadı.





SKORBOARDDA İLK MAÇIN GOLLERİ



Karşılaşma öncesi stattaki skorboarddan ilk maçın golleri gösterildi. Porto'nun Beşiktaş'ı 3-1 yendiği karşılaşmada Hulk ve Falcao'nun attığı goller taraftarlarına hatırlatıldı. Bu arada maçın başlamasının ardından skorboard 3 dakika dondu. Ekranda iki takımın isimleri yer alırken, 3 dakikalık bir gecikmenin ardından skor ve dakika ekrana verildi.





