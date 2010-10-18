-PORTO YARIN İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 18.10.2010 - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu'nda 21 Ekim Perşembe günü Porto ile yapacağı maç öncesi antrenman ve basın toplantılarının programı belli oldu. Siyah-beyazlı ekibin rakibi Portekiz temsilcisi yarın akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, 20 Ekim Çarşamba günü saat 17.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, maçla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Siyah-beyazlı ekip 17.30'da başlayıp ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutulacak antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Porto Teknik Direktörü Andre Villas-Boas ise maçla ilgili basın toplantısını FİYAPI İnönü Stadı'nda 20 Ekim Çarşamba günü saat 18.30'da yapacak. Portekiz temsilcisi Beşiktaş maçı öncesi son çalışmasını ise 19.00'da statta gerçekleştirecek. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutulacak.