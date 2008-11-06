Porto son nefeste



Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı G Grubu'nda gecenin diğer maçında Porto deplasmanda, Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti.



Kiev'deki mücadalenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde kapatırken, Porto ikinci yarıdaki etkili futboluyla galibiyete uzandı. Dinamo Kiev'in tek golü 21. dakikada Milevsky'den gelirken, Porto'nun golleri 69. dakikada Rolando ve 90. dakikada Lucho'dan geldi.





Porto'da Lucho Gonzalez attığı golden sonraki sevincinden dolayı maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



Porto bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken, gruptaki ilk mağlubiyetini alan Dinamo Kiev 5 puanda kaldı

