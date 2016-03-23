"Porto sezon sonu Pereira ile masaya oturacak" iddiası

Portekiz temsilcisi Porto'nun Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'ya önümüzdeki sezon için teklifte bulunduğu Fenerbahçeli çalıştırıcının da "Sezon sonu görüşelim" cevabını verdiği iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’ya eski takımı talip oldu. Sıkıntılı bir sezon geçiren ve devre arasında hoca değişikliği yaparak Julen Lopetegui’nin yerine Jose Peseiro’yu oturtan Porto, 55 yaşındaki teknik adamla da beklediği performansı alamayınca rotasını İstanbul’a çevirdi.

Önce Şampiyonlar Ligi’nden, ardından da Avrupa Ligi’nden elenen Porto, bitime 7 hafta kala ligde ise 3. sırada bulunuyor. Matematiksel olarak şampiyonluk şansını sürdürse de Benfica’nın 6, Sporting’in 4 puan gerisinden ipi göğüslemek pek mümkün görünmüyor. Şimdiden yeni sezon planlamasına başlayan Porto Yönetimi ise kulübe son şampiyonluklarını yaşatan Vitor Pereira’yı yeniden göreve getirmek istiyor.

Açık kapı bıraktı



Vitor Pereira ile 2 lig, 2 de Süper Kupa zaferi yaşayan Porto, daha sonra çalıştığı, Fonseca, Castro ve Lopetegui ile şampiyonluklara hasret kaldı. Son olarak göreve getirilen Peseiro’dan da umduğunu bulamayan Portekiz ekibinin şampiyon hocayla temasa geçmesi taraftarları da coşturdu. Ancak Vitor Pereira kendisine yapılan teklife henüz net bir cevap vermedi.

Fenerbahçe’yle 2 yıllık sözleşmesi olan, ancak Türkiye’de yaşanan terör saldırıları nedeniyle kariyerini gözden geçirme kararı alan Portekizli çalıştırıcı, Porto’ya, “Şu anda sadece şampiyonluğa odaklandım. Sezon sonunu bekleyin” diyerek açık kapı bıraktı.

Pereira’nın, istediği transferlerin yapılmaması ve işine karışılması nedeniyle de Fenerbahçe’de huzursuz olduğu öğrenildi.