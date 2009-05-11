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Spor

Porto şampiyon...

Porto, National Madeira'yı 1-0 mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala Sporting Lizbon'un önünde şampiyonluğunu ilan etti.

11 Mayıs 2009 03:00


Portekiz 1. Ligi'nde şampiyon belli oldu. Porto pazar akşamı kendi sahasında National Madeira'yı 1-0 mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala Sporting Lizbon'un önünde şampiyonluğunu ilan etti.

Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmanın tek golü 48. dakikada Bruno Alves'ten geldi.
Böylelikle Porto 4 sene üst üste Portekiz Premier Ligi'nde şampiyon olmuş olurken Hakemin bitiş düdüğüyle beraber tüm fubolcular ve teknik ekip büyük bir sevinç yaşadı. Porto teknik direktörü Jesualdo Ferreira aşırı sevinen futolcularının gazabına uğradı.

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