Porto Riko'da barda silahlı çatışma: 7 ölü







ABD'nin içişlerinde bağımsız özerk bölgelerinden Porto Riko'da bir barda çıkan silahlı çatışma sonucu 7 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.



Polis yetkilileri, olayın başkent San Juan'ın Toa Baja banliyösündeki bir barda meydana geldiğini belirterek, tanıkların ifadesine göre en az 2 silahlı kişinin bara gelerek rastgele ateş açtıklarını ve bardaki kimi kişilerin de karşı ateş açtığının belirlendiğini söylediler.



Barın ve yanındaki bir dükkanın yeniden açılışını kutlamak için çevrede yaşayan birçok insanın o sırada barda bulunduğunu belirten yetkililer, yaralananlar arasında 9 yaşında bir kız çocuğu ile karnından vurulması sonucu 8 aylık bebeğini yitiren hamile bir kadının da bulunduğunu bildirdiler.



Olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcı Wanda Wasquez, sorumlularla ilgili olarak diğer ölümlerin yanısıra ana karnındaki çocuğu öldürme konusunda da ayrı bir dava açılmasının planlandığını kaydetti.



Wasquez, AK-47 tüfeklerini de kullanıldığı çatışmanın uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olabileceğini, sorumluların mutlaka bulunacağını dile getirdi.



Porto Riko'da bu yıl 709 kişinin öldürüldüğünü belirten yetkililer, cinayetlerin yüzde 70'inin uyuşturucu trafğiyle bağlantılı olduğunu açıkladılar.

