-PORTO RİKO : 79 - FİLDİŞİ SAHİLİ: 88 ANKARA (A.A) -02.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası C Grubu maçında, Fildişi Sahili, Porto Riko'yu 88-79 yendi. Karşılaşmaya Porto Riko, Ramos, Barea, Vassallo, Sanchez, Lee, Fildişi Sahili ise Diabate, Konate, Edi, Lamizana, Kone ilk beşilme başladı. Maçın ilk sayısını Kone kaydetti. Lamizana, ilk bir buçuk dakika içinde farkı 4'e çıkartırken, çeyreğin son 6 dakikasına, Diabete'nin 3 sayılık basketinin ardından 10-4 Fildişi'nin üstünlüğünde girildi. Fildişi Sahili, çeyreğin son 4.45 dakikasında farkı 15-6 ile 9'a çıkardı ve rakibini mola almak zorunda bıraktı. Molanın ardından savunmada toparlanan Porto Riko, farkı indirmek için fırsat bulsa da iki hücumdan boş döndü ve son iki dakikaya 19-10 Fildişi Sahili'nin üstünlüğünde girildi. İlk 10 dakika 19-14 Fildişi Sahili'nin üstünlüğüyle sona erdi. Fildişi Sahili, ikinci çeyreğin ilk dakikasında farkı 24-14 ile 10'a çıkardı. Çeyreğin son 5 dakikasına 29-21 Fildişi Sahili'nin üstünlüğüyle girildi. Son 1 buçuk dakikada Vassallo'nun 3 sayılık basketiyle Porto Riko, farkı 5'e indirdi: (36-31). İlk periyodun bitmesine 24.4 saniye kala Santiago ile bir basket daha bulan Porto Riko, farkı 3 sayıya kadar düşürdü, ancak Konate'nin 3 sayılık basketi farkı tekrar 6'ya çıkardı ve devre 39-33 Fildişi Sahili'nin üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın 2. devresinde ilk 3 dakika 48-38 Fildişi Sahili'nin üstünlüğüyle geçildi. Savunmada ilk 20 dakikaya oranla daha derli toplu oynayan Porto Riko, aynı başarıyı hücumda gösteremedi ve çeyreğin son 5 dakikasına 51-43 geride girdi. Periyodun son 2 dakikasına girilirken hücumda da etkili oynamaya başlayan Porto Riko, farkı 55-53 ile 2'ye indirdi. Ancak Fildişi Sahili, üst üste 2 hücumda bulduğu 6 sayıyla farkı 61-55 ile 4'te tutmayı başardı. Dışarıdan sayı bulmaya devam eden Fildişi Sahili, son periyoda 65-59 önde girdi. Son çeyreğin hemen başında Porto Riko, üst üste bulduğu 6 sayıyla 64-64 beraberliği sağladı. Maçı bu periyoda kadar geride götüren Porto Riko, Huertas'ın 3 sayı çizgisinin dışından attığı basketle 67-66 öne geçti, ancak üst üste 4 hücumdan boş dönmesinin ardından tekrar 72-67 geriye düştü. Maçın son 3 buçuk dakikasına 76-70 Fildişi Sahili'nin üstünlüğüyle girildi. Hücumda oldukça kötü oynayan ve rakibin hızlı hücumlarından bulduğu sayılara da engel olamayan Porto Riko, son 2 dakikaya girilirken 9 sayı farkla 81-72 yenik duruma düştü. Porto Riko'nun son 2 dakikadaki tam saha presi de sonuç getirmedi. Santiago'nun hücum faulü yapmasının ardından tüm ümidini yitiren Porto Riko, son dakikada da etkili bir oyun oynayamadı ve sahadan 88-79 yenik ayrıldı. Porto Riko, bu yenilgiyle gruptan çıkma şansını Çin-Türkiye maçından alınacak sonuca bırakırken Fildişi Sahili ilk galibiyetini elde etti. 19 sayıyla oynayan Abouo ve 17'şer sayı atan Lamizana ile Kone galibiyette büyük rol oynadı. Porto Riko'da ise Barea 19, Huertas 18 sayıyla oynadı. Salon: Ankara Hakemler: Illija Belozevic xx (Sırbistan), Hector Sanchez xx (Venezuela), Vitalis Odhiambo Gode xx (Kenya) Porto Riko: Ramos x, Barea xx 19, Vassallo x 11, Sanchez x 2, Lee x, Rivera x, Diaz x 2, Huertas xx 18, Peavy xx 14, Balkman x 7, Santiago x 6 Fildişi Sahili: Diabate x 8, Konate xx 11, Edi xx 10, Lamizana xxx 17, Kone xxx 17, Abouo xxx 19, Assie x 3, Kale x 3, Tape ? 1. periyot: 14-19 Devre: 33-39 3. periyot: 59-64