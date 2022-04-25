Porto'nun 58 maçlık rekor serisi sona erdi

Portekiz Premier Lig'inin 31. haftasında Porto, deplasmanda Braga'ya 1-0 mağlup oldu.

Portekiz Premier Ligi'nde son olarak 30 Ekim 2020’de Paços Ferreira’ya deplasmanda 3-2 mağlup olan Porto, bundan sonra bugüne kadar çıktığıtam 58 lig maçında kaybetmemişti.

Sérgio Conceição yönetimindeki takım, bu hafta çıktığı Braga deplasmanında 58 maçlık rekor yenilmezlik serisini bozdu. Braga, Porto'yu Ricardo Horta'nın 54. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Porto, haftayı 82 puanla lider tamamladı. En yakın rakibi Sporting'in ise bir maçı eksik ve 73 puanı bulunuyor.