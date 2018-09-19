Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçında kırmızı kart gören Badou Ndaiye'ye sosyal medyadan ilginç bir mesaj geldi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında 3-0 kazandığı Lokomotiv Moskova maçında kırmızı kart gören Badou Ndiaye'nin sosyal medya hesabına gelen mesaj oyuncuyu şaşırttı.

"Porto maçında oynaman için 6 ay hapis yatarım" şeklinde bir mesaj atan taraftara Ndiaye, "Hayır, senin her zaman gelip bizi desteklemeni istiyorum" diyerek cevap verdi.

Badou Ndiaye, 87. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Senegalli orta saha, 3 Ekim'de deplasmanda oynanacak Porto maçında forma giyemeyecek.