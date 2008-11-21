Porto kafilesi geliyor



Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'nda 25 Kasım Salı günü karşılaşacağı Portekiz'in Porto takımı, 23 Kasım Pazar günü İstanbul'a gelecek.



Programa göre Portekiz ekibi, 23 Kasım Pazar günü özel bir uçakla Sabiha Gökçen Havaalanı'na inecek. Porto, 24 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 19.00'da son antrenmanını yapacak. Antrenman öncesi Portekiz ekibinin teknik direktörü Jesualdo Ferreira, saat 18.30'da basın toplantısı düzenleyecek.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones ise aynı gün saat 15.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda basın toplantısı yapacak. Sarı-lacivertli takım, akşam saatlerinde Samandıra Tesisleri'nde gerçekleştireceği idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.



