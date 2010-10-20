-PORTO İSTANBUL'A GELDİ İSTANBUL (A.A) - 19.10.2010 - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu'nda 21 Ekim Perşembe günü sahasında konuk edeceği Portekiz'in Porto takımı İstanbul'a geldi. THY ait uçakla Portekiz'in başkenti Lizbon'dan gelen Porto kafilesini, Atatürk Havalimanı'nda Beşiktaş Kulübü Dış İlişkiler Sorumlusu Semih Usta karşıladı. Porto kafilesi, buradan konaklayacağı Hyatt Regency Otel'e geçti. Portekiz ekibi, Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın akşam FİYAPI İnönü Stadı'nda gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Antrenman öncesi de Porto Teknik Direktörü Andre Villas Boas, statta bir basın toplantısı düzenleyecek.