Porto-Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Porto-Galatasaray maçı beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak.

beIN SPORTS, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftada oynanacak maçların belirlenen paketlere ücretsiz olarak sunulacağını açıkladı.

Bu sayede Türkiye'de sporseverler tarafından cevabı sıklıkla araştırılan Porto Galatasaray maçının da yayıncı kuruluşu belli olmuş oldu.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanan maçları da beIN Sports naklen olarak yayınlamıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde bugünün programı ise şu şekilde:

19.55 Paris Saint-Germain - Kızılyıldız

19.55 Lokomotiv Moskova - Schalke 04

22.00 Borussia Dortmund - Monaco

22.00 Atletico Madrid - Club Brugge

22.00 PSV - Inter

22.00 Tottenham - Barcelona

22.00 Napoli - Liverpool

22.00 Porto - Galatasaray