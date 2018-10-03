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Spor

Porto-Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak maçların beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacağı açıklandı

03 Ekim 2018 04:55

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Porto-Galatasaray maçı beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak.

beIN SPORTS, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftada oynanacak maçların  belirlenen paketlere ücretsiz olarak sunulacağını açıkladı.

Bu sayede Türkiye'de sporseverler  tarafından cevabı sıklıkla araştırılan Porto Galatasaray maçının da yayıncı kuruluşu belli olmuş oldu.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanan maçları da beIN Sports naklen olarak yayınlamıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde bugünün programı ise şu şekilde:

19.55 Paris Saint-Germain - Kızılyıldız

19.55 Lokomotiv Moskova - Schalke 04

22.00 Borussia Dortmund - Monaco

22.00 Atletico Madrid - Club Brugge

22.00 PSV - Inter

22.00 Tottenham - Barcelona

22.00 Napoli - Liverpool

22.00 Porto - Galatasaray

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