Porto-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında deplasmanda Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 3 Ekim Çarşamba günü Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Oliver'in düdük çalacağı kaydedildi.

Oliver'in yardımcılıklarını İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ile Simon Bennett yapacak. İlave yardımcı hakemlikleri Paul Tierney ile Andre Marriner'in üstleneceği maçın dördüncü hakemi ise Stephen Child olacak.