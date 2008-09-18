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Spor

'Porto, Fenerbahçe'yi evine yolladı'

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), FC Porto-Fenerbahçe maçını, "Porto, Fenerbahçe'yi evine yolladı" şeklinde yorumladı.

18 Eylül 2008 03:00

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), FC Porto-Fenerbahçe maçını, "Porto, Fenerbahçe'yi evine yolladı" şeklinde yorumladı.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan haberde, sarı-lacivertli takımın Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'ndaki ilk maçında, FC Porto'ya 3-1 yenilgisiyle biten karşılaşma için "FC Porto, Lisandro, Lucho ve Lino'dan gelen gollerle Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne etkileyici bir başlangıç yaptı" ifadeleri yer aldı.

"Maçın ilk yarım saatine kadar, Porto'nun rahat bir galibiyet çıkaracağı düşünülse de Turkcell Süper Lig'in en pahalı oyuncusu Daniel Güiza, ikinci yarının çekişmeli geçeceği konusunda izleyicide merak uyandırdı" denilen haberde, Porto'dan Lisandro'nun 12., Lucho'nun 13., Lino'nun 90., Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Güiza'nın ise 30. dakikada attığı goller anlatıldı.

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