Porto camiasını kızdıran Aboubakar’ın ‘Beşiktaş’ planı!

Beşiktaş’ın Porto’yu Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Porto oyuncusu Vincent Aboubakar’ın, Beşiktaş soyunma odasına gelerek sevinmesi Porto camiasını kızdırmıştı. Kamerunlu golcünün bu hareketinin arkasında ‘Beşiktaş’ta oynamak istemesi’ olduğu ortaya çıktı.

Milliyet’te yer alan habere göre yaz transfer döneminde Beşiktaş’ta kalmayı çok isteyen ancak kulüplerin maddi konularda anlaşamaması üzerine bu hedefine ulaşamayan Aboubakar’ın, Porto ile yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakmadığı aktarıldı. Golcü futbolcunun, İngiliz ekipleri başta olmak üzere Avrupa’daki büyük kulüplerden teklif almadığı sürece Beşiktaş’a gelmeyi planladığı ifade edildi.

Tosun yerine Aboubakar

Yaz döneminde UEFA kriterleri nedeniyle Vincent Aboubakar için bütçe ayırmayan Beşiktaş Yönetimi’nin, devre arası veya sezon sonu bonservisinin elinde olması halinde başarılı futbolcuyu kadrosuna katmayı planladığı iddia edildi. Cenk Tosun’u Crystal Palace’a göndermeyen ve bu futbolcuya devre arasında gelmesi muhtemel teklifleri bekleyen siyah-beyazlı yönetim, böyle bir durumda Aboubakar’ı hemen gündemine alacak. Yönetimin, Beşiktaşlı taraftarların sevdiği bir isim olmasının yanı sıra Gomez ve Sosa gibi takımdan sorunlu ayrılmaması nedeniyle Aboubakar’a kapılarını açık tuttuğu vurgulandı.

Çin'i reddetti

Bu arada Beşiktaş forması altında geçen sezon şampiyonluk yaşayan Aboubakar’ın bazı İngiliz, Fransız ve Çin takımlarından transfer teklifi almaya devam ettiği öğrenildi. Çin’e gitmek istemeyen 25 yaşındaki Kamerunlu golcünün menajeriyle yaptığı görüşmede, “Bana Avrupa’nın dev kulüplerinden teklif gelmediği sürece önceliğim Beşiktaş olacak. Zirve adayı bir takım olması şartıyla İngiltere’de oynamayı da isterim” dediği bildirildi.