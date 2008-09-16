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Spor

Porto başkanına rüşvet cezası

16 Eylül 2008 03:00


Portekiz devleti, 2004 yılında futboldaki rüşveti araştırmak için başlattığı "altın düdük" operasyonu çerçevesinde yasadışı olarak gözaltına alındığı gerekçesiyle Porto Kulübü Başkanı Jorge Nuno Pinto da Costa'ya 20 bin Euro tazminat ödeyecek.

Da Costa'nın avukatının yaptığı açıklamaya göre, Porto başkanının yaptığı başvuruyu haklı bulan mahkeme, Portekiz devletine 20 bin Euro tazminat cezası verdi. Da Costa, 2004 yılı sonlarında yürütülen soruşturma kapsamında, rüşvet vermek suçundan tutuklanmış, daha sonra 125 bin Euro kefalet karşılığı serbest bırakılmıştı.



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