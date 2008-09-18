'Porto acı çekerek kazandı'

Portekiz basını, Porto'nun Fenerbahçe'yi mağlup etmesini "zafer" olarak yorumlarken, İspanyol basını ise Porto'nun galibiyete acı çekerek ulaştığını yazdı.



"Hayalet, tango ezgileriyle canlandı" başlığını kullanan Record gazetesi, "Dragonlar bugün Türk takımı Fenerbahçe karşısında kendilerini favori gösterenleri yanıltmadılar. Portolular, Avrupa Şampiyonu Luis Aragones'in çok iyi günler geçirmediğini biliyorlardı, ama 1999'dan beri Şampiyonlar Ligi 1.turunda galibiyet alamama travmasını aşmak için buna sırtlarını dayamadılar" ifadesini kullandı.



"Şipşak" başlığını kullanan Porto'nun Ojogo gazetesi, Porto'nun 9 sene sonra birinci turda ilk galibiyeti almasına atfen "Bir hayalet gidiyor, öteki hayalet yerleşiyor" ifadesine yer verdi. Porto-Fenerbahçe maçında hızlı olanın kazanacağını, bu yüzden Jesualdo'nun son üç haftadır takımını bu yönde çalıştırdığını vurgulayan gazete, galibiyete rağmen Porto'nun tıpkı Fenerbahçe gibi prematüre bir ekip olduğunu, bu yüzden hala öğrenmesi gereken çok şey olduğunu yazdı.



A Bola gazetesi, "Porto Fenerbahçe'yi yendi" başlığıyla haberi okurlarına duyururken, "Şampiyonlar Ligi'nde birçok başarısı olan Porto, Avrupa Şampiyonu antrenörün takımı Fenerbahçe'yi yenmeyi başardı ve yeni zaferler için yoluna devam ediyor" değerlendirmesini yaptı.



İspanya'nın Marca gazetesi ise, Fenerbahçe'nin son ana kadar direndiğini yazdı. "Porto sonuca ulaşmak için çok acı çekti" diyen Marca, Porto'nun Güney Amerikalı oyuncularının sayesinde maça önde başladığını, bu süre zarfında Fenerbahçe'den hiçbir hayat belirtisi gelmediğini, ancak 25.dakikada Güiza'nin golüyle Türk ekibin ölüm uykusundan uyandığını ve son dakikadaki Lino'nun golüne kadar maçın üstün oynayan ekibi olduğunu ifade etti.



"Porto hızlı başladı, ama acı çekerek sonuca ulaştı" başlığını kullanan El Mundo Deportivo, Guiza'nın ilk golünü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin yenildiğini yazarken, "Portekizliler, Luis Aragones ve Daniel Güiza'nin Fenerbahçesi'ni, bitiş düdüğünün çalması için dua ederek geçtiler" ifadelerine yer verdi.



"Güiza'nın golü yetmedi" başlığını kullanan El Mundo, Fenerbahçe'nin oyuna gevşek başlamasının bedelini çok pahalı ödediğini yazdı.



Güiza'nın attığı golü öne çıkaran Sport, "Güiza attı, ama Aragones'in Fenerbahçe'si Porto'ya yenildi" başlığını tercih etti. Sport da tıpkı diğer İspanyol gazeteleri gibi Porto'nun galibiyete acı çekerek ulaştığını yazdı.



