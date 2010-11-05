-PORTO: 1 - BEŞİKTAŞ: 0 (İLK YARI) PORTO (A.A) - 04.11.2010 - Ercan Doğan - UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda Beşiktaş'ın Porto takımıyla yaptığı maçın ilk yarısını Portekiz ekibi 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ilk dakikasında rakibinden baskı yiyen Beşiktaş, buna rağmen Nihat'ın hazırladığı pozisyonda Bobo ile 2. dakikada gole yaklaştı. Ancak bu oyuncu pozisyonu iyi değerlendiremedi. Mücadele Porto'nun kontrolünde geçerken, Beşiktaş kendi yarı alanında kontrollü bir şekilde oynamaya çalıştı. Beşiktaş, sahasında kalıp, rakibin kontra ataklarını engellemeye çalışırken, topa sahip olduğu anda da hızlı bir şekilde rakip kaleye inecek şekilde oynadı. 20. dakikadan itibaren baskıyı fazlasıyla hisseden siyah-beyazlı takım, zaman zaman savunmadaki kritik hatalara rağmen 36. dakikaya kadar dayanabildi. Beşiktaş, savunmanın arkasına atılan toplarla gole gitmeye çalışan Porto'nun bu hücum anlayışını 35. dakikada engelleyemedi. Bu dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Falcao, kaleci Hakan tarafından düşürüldü ve Portekiz ekibi penaltı atışı kazandı. Penaltıyı kullanan Falcao meşin yuvarlağı filelere atınca siyah-beyazlı ekip 1-0 geriye düştü. Maçta sadece 2. dakikada Bobo ile etkili bir pozisyon yakalayan ve daha çok savunmayı düşünen Beşiktaş, kalesini koruyamadı ve ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. Oyunu kanatlara yayıp rakip savunmayı açmaya çalışan Porto, özellikle ilk maçın skorer ismi Hulk ile zaman zaman etkili oldu. 2. dakikada Nihat'ın ara pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Bobo, ceza alanına girdiği anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak Bobo'nun geç kaldığı andaki etkisiz vuruşunda, kaleci Helton meşin yuvarlağı kontrol etti. 5. dakikada Porto'nun sağ çaprazdan kazandığı serbest atışı kullanan Hulk, yerden sert bir vuruş yaptı, kaleci Hakan, meşin yuvarlağı kornere tokatladı. 18. dakikada Hulk'un yerden pasında savunmanın arkasında topla buluşan Falcao, ceza alanına girdiği anda vurdu. Ancak geriden gelen Ersan'ın müdahalesiyle bu oyuncu istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak üstten auta gitti. 28. dakikada İbrahim Üzülmez'in hatalı pasında ceza alanı içinde sağ çaprazda topu yakalayan Falcao'nun aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 35. dakikada orta sahadan savunmanın arkasına atılan topa yönelen Falcao, ceza sahasında kaleci Hakan tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 36. dakikada penaltı atışını kullanan Falcao, topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısını da Porto, 1-0 önde kapadı. Stat: Dragao Hakemler: Paolo Tagliavento, Massimiliano Grilli, Gianluca Cariolato (İtalya) Porto: Helton, Fucile, Otamendi, Rolando, Alvaro Pereira, Guarin, Belluschi, Michael, Cristian Rodriguez, Hulk, Falcao Beşiktaş: Hakan, Hilbert, İbrahim Toraman, Ersan, İbrahim Üzülmez, Aurelio, Guti, Ernst, Tabata, Nihat, Bobo Gol: Dk. 36 Falcao (Porto-Penaltıdan) Sarı Kartlar: Dk. 29 İbrahim Toraman, Dk. 44 Hilbert (Beşiktaş), Dk. 39 Cristian Rodriguez (Porto)