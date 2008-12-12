Portland'ı Memo bitirdi

NBA'e oynanan 3 maçla devam edilirken, Utah Jazz, Portland Trail Blazers'a karşı bu sezon oynadığı ikinci maçtan da galip ayrıldı.Jazz'da temsilcimiz Mehmet Okur, başarılı performansını Portland karşısında da sürdürürken, 27 sayı-10 ribauntla katkı yaptı. Yaklaşık 40 dakika sahada kalan Okur, 27 sayısının 21'ini ilk yarıda atarken, 9/14 saha içi isabetiyle oynayıp, 7 serbest atışı da sayıya çevirdi. Tamamı savunma ribaundu olmak üzere 10 ribaunt olan Memo, 3 de asist yaptı.Ev sahibi ekipte Paul Millsap 17 sayı-12 ribauntla üst üste 10. kez 'double-double' yaparken, Deron Williams da 14 sayı-11 asist-5 ribauntla etkili oldu.Sadece 3 oyuncunun skora katkı yaptığı konuk Portland'da ise Brandon Roy 33 sayı-8 ribauntla maçın en skorer ismi olurken, LaMarcus Aldridge 22 sayı-6 ribaunt-4 asist, Rudy Fernandez de 10 sayı-5 ribauntla oynadı.NBA'in en iyi galibiyet yüzdesine sahip takımı Boston Celtics, Washington deplasmanında da rahat kazandı.Üçüncü çeyrek dışında Wizards'a büyük üstünlük kuran son şampiyon Celtics, 122-88'lik skorla üst üste 13., bu sezon 21. galibiyetine imza attı.Üç sayılık atışlarda yüzde 53 isabet oranı yakalayan konuk ekipte tam 7 oyuncu çift hanelere ulaşırken, Ray Allen ve Paul Pierce 22'şer sayıyla en skorer isimler oldular. Kenardan gelen Eddie House 14 sayı-3 asist, Rajon Rondo 11 sayı-6 asistle katkı yaparken, Kevin Garnett ise 11 sayı-12 ribaunt-7 asistle 'triple-double'a çok yaklaştı.16. yenilgisini alarak, 1967'den bu yana en kötü sezonunu geçiren Washington Wizards'da ise Caron Butler 19 sayı-3 ribaunt-4 asist, Antawn Jamison ve Juan Dixon da 17'şer sayıyla oynadılar.Sezona istediği gibi başlayamasa da sonradan toparlanan Dallas Mavericks ise Charlotte Bobcats'i deplasmanda 95-90 mağlup etti.Başa baş bir mücadeleye sahna olan karşılaşmada son çeyrekteki etkili oyunuyla sonuca giden konuk ekip, son 12 maçında 10. galibiyetini aldı.Bitime 28 saniye kala kritik bir üç sayı atan Alman yıldız Dirk Nowitzki 23 sayı-13-ribaunt-5 asist, son 2 serbest atışı sayıya çeviren Jason Terry de 26 sayı-3 asistle galibiyette başrolü oynadılar. Mavericks'te ayrıca Jason Kidd de 12 sayı-7 asist üretti.Üst üste 5. yenilgisini alan ev sahibi Bobcats'te ise Emeka Okafor 27 sayı-17 ribauntla sezonun en iyi maçını çıkarırken, Raymond Felton da 16 sayı-6 asist-5 ribaunt yaptı.