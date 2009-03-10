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Spor

Portland Lakers'ı yıktı

Portland, NBA'de ligin güçlü takımlarından Los Angeles Lakers'ı sahasında 111-94 mağlup etti

10 Mart 2009 02:00

NBA'de ligin güçlü takımlarından Los Angeles Lakers'ı sahasında 111-94 mağlup eden Portland evindeki galibiyet serisini 12 maça çıkarmayı başardı.

NBA'de Portland Trail Blazers gecenin sürprizine imza attı. Sahasında ligin en iyi takımı Los Angeles Lakers'ı 111-94 mağlup eden Portland, böylelikle evindeki galibiyet serisini 12 maça çıkardı. İki uzatmaya giden maçta Miami Heat, Chicago Bulls'u Dwyane Wade'in olağanüstü performansıyla geçerken, Hidayet Türkoğlu'nun sakatlandığı maçta Orlando Magic, Detroit Pistons'a mağlup oldu.

Los Angeles Lakers'a 4 yıldan uzun süredir sahasında yenilmeyen Portland Trail Blazers, geleneği yine bozmadı.

NBA'de bu sezon 50 galibiyete en kısa sürede ulaşan takım olan Lakers, Portland deplasmanından 111 - 94 yenik ayrılırken, bu sezonki 13. mağlubiyetini aldı. Maçın başından itibaren yüksek şut yüzdesiyle rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Portland'da, 27 sayı - 6 ribaund ve 5 asistle oynayan Brandon Roy, maçın en skorer ismi oldu. Bu sezonki en ağır yenilgisini alan Los Angeles Lakers'ta ise Kobe Bryant 26 sayı kaydetti.

Gecenin en çekişmeli maçında, Chicago Bulls ile Miami Heat karşı karşıya geldi. İki uzatmaya giden karşılaşmada Miami, Dwyane Wade'in son saniyedeki üçlüğüyle maçı 130 - 127 kazandı. 50 dakika sahada kalan Wade, 48 sayı - 6 ribaund - 12 asist - 4 top çalma ve 3 blok ile harika bir performansın altına imza attı. Wade, üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu beş basketle kariyer rekorunu da kırdı. Yalnızca yedi oyuncuyla mücadele eden Chicago Bulls'ta ise Ben Gordon 43 sayıyla takımının en skorer ismiydi.

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