Portland'a federal müdahale, Floyd cinayeti, şaibeli seçim iddiası: 44. ABD Başkanı Obama, John Lewis'in cenazesinde halefini hedef aldı

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44. ABD Başkanı Barack Obama, bir kez daha halefi Donald Trump'ı üstü kapalı ancak sert bir biçimde eleştirdi.

ABD'nin Sivil Haklar Hareketi'nin sembol isimlerinden ABD Temsilciler Meclisi üyesi John Lewis'in cenazesinde bir anma konuşması yapan Obama, Trump'ın Portland'a protestoları dağıtmak için federal ajan göndermesini ırkçı Alabama Valisi George Wallace'ın 7 Mart 1965'te siyahların eylemlerini durdurması için kolluk kuvvetlerine yetki vermesiyle kıyasladı.

Obama, "George Wallace ölmüş olabilir ancak hükûmetin barışçıl protestocular üzerinde biber gazı ve cop kullanmak üzere federal ajanlar gönderdiğini görüyoruz" dedi.

Atlanta'daki Ebenezer Kilisesi'nde yapılan anma töreninde konuşurken sivil haklar hareketi aktivistlerini hortumla döven ve üzerlerine polis köpekleri salan komiseri hatırlatarak, "Bull Connor ölmüş olabilir, ancak bugün kendi gözlerimizle polis memurlarının dizleriyle siyah Amerikalıların boğazına bastırdığını görüyoruz" diye konuştu.

Obama, "Biz burada otururken bile gücü elinde bulunduran bazı kişiler insanları oy kullanmaktan vazgeçirmek için elinden geleni yapıyor. Bunu oy kullanma istasyonlarını kapatarak, kısıtlı kimlik yasalarıyla siyahları ve öğrencileri hedef alarak yapıyorlar. Bir cerrah gibi titizlikle seçme hakkımıza saldırıyorlar, hatta posta servisini baltalıyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım 2020'de yapılması planlanan genel seçimlere posta yoluyla oy kullanma sistemi nedeniyle şaibe karışacağını savunarak seçimlerin ertelenmesini önerdi.