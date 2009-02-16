T24 LogoT24 Logo
Spor

Porter dönemi sona erdi

NBA takımlarından Phoenix Suns'ın antrenörü Terry Porter'ın işine son verilirken, yerine yardımcısı Alvin Gentry getirildi.

16 Şubat 2009 02:00

ABD Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Phoenix Suns'ın antrenörü Terry Porter'ın işine son verilirken, yerine yardımcısı Alvin Gentry getirildi.

Arizona Republic'in haberine göre, çıktığı son 16 maçın sadece 6'sını kazanan Phoenix Suns'da, antrenör Porter'ın işine son verildi. Batı Konferansı'nda 9, Pasifik Grubu'nda 2. sırada yer alan Suns, bu sezon çıktığı 51 maçta 28 galibiyet, 23 de yenilgi aldı.

Yeni antrenör Gentry, daha önce Los Angeles Clippers'ı çalıştırmış, Miami Heat ve Detroit Pistons'ın da geçici antrenörlüğünü üstlenmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24