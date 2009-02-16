Porter dönemi sona erdi

ABD Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Phoenix Suns'ın antrenörü Terry Porter'ın işine son verilirken, yerine yardımcısı Alvin Gentry getirildi.



Arizona Republic'in haberine göre, çıktığı son 16 maçın sadece 6'sını kazanan Phoenix Suns'da, antrenör Porter'ın işine son verildi. Batı Konferansı'nda 9, Pasifik Grubu'nda 2. sırada yer alan Suns, bu sezon çıktığı 51 maçta 28 galibiyet, 23 de yenilgi aldı.



Yeni antrenör Gentry, daha önce Los Angeles Clippers'ı çalıştırmış, Miami Heat ve Detroit Pistons'ın da geçici antrenörlüğünü üstlenmişti.

