-PORTEKİZLİ FUTBOLCULARDAN PORTO'YA TİYO MADRİD (A.A) - 19.10.2010 - UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Beşiktaş-Porto maçı öncesinde, Türk takımlarında forma giyen Portekizli futbolcular Portekiz basınına açıklama yaparak, Beşiktaş'ın zayıf yanları konusunda bilgi verdi. Record gazetesine konuşan Manisasporlu Makukula, "Beşiktaş çok düzensiz bir takım. Topu ayağında tutmayı seven, çok rekabetçi bir takım. Ancak benim tanıdığım kadarıyla Beşiktaş defansı önde tutuyor ve defansta çok boşluk bırakıyor. Porto'nun kanatları ofansif anlamda iyi kullanması gerek. Boşlukları iyi değerlendirirlerse bu maç Hulk ve Varela'nın maçı olabilir" dedi. "Schuster'in çok iyi bir geçmişi var ama Türk futbolu karmakarışık ve Beşiktaş'ın taktiksel sorunları var" diyen Makukula, "Porto'yu maçın kesin favorisi" olarak gösterdi. Manisaspor'un Portekizli futbolcusu, her şeye rağmen bir Avrupa kupası maçı olmasından dolayı atmosferin çok yoğun, Beşiktaş'ın da sonuna kadar mücadeleci olacağını savunarak, Quaresma ve Guti'nin oynamayacak olmasının Beşiktaş için büyük eksiklik olacağını vurguladı. Eskişehirspor'da oynayan Pele de "Taktik anlamda Beşiktaş'ın faullerinden maçı kurtarmak gerekiyor. Porto daha iyi bir takım ve Beşiktaş yıldız oyuncularından yoksun. Hulk maçın dengesini bozabilecek bir futbolcu. Porto'nun burada gol atacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu. Porto'dan Eskişehirspor'a gelen 23 yaşındaki Pele ayrıca, "Kariyerimin mutlu bir dönemindeyim, önemli bir adım attığıma inanıyorum" şeklinde konuştu. Öte yandan, Avrupa'nın önemli kulüplerinden olan, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Ligi kazanan Porto, perşembe günkü Beşiktaş karşısına, tarihindeki 300. Avrupa maçına çıkmış olacak. Portekiz liginde lider durumda olan ve Limianos'a karşı oynadığı son maçını 4-1 kazanan Porto'da hiçbir futbolcunun sakatlık problemi olmazken, sadece pazartesi günkü antrenmanda alnı yarılan ve 7 dikiş atılan 23 yaşındaki ortasaha oyuncusu Castro'nun durumunda belirsizlik sürüyor. Bu sabahki antrenmandan sonra yola çıkacak Porto takımının, TSİ 20.15 sıralarında Atatürk Havaalanında olması öngörülüyor.