Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun saatinin değeri dudak uçuklattı!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yaklaşık 1 milyon Euro değerinde bir saat satın aldığı öne sürüldü.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, futbolu dışında lüks eşyalara harcadığı ücretlerle de konuşulmaya devam ediyor.

Portekiz basını A Bola'da yer alan habere göre Cristiano Ronaldo, dünyada yalnızca 126 tane bulunan yaklaşık 1 milyon Euro değerinde özel bir saat satın aldı.

232 elmas ve 109 siyah safir taş ile süslenmiş olan saatin aynı zamanda Portekizli yıldızın sahip olduğu Bugatti Chiron marka otomobilden de esintiler taşıdığı belirtilenler arasında yer aldı.

Benzersiz bir görüntüye sahip olan saatte otomobil markasının yanı sıra 'CR7' logosunun da yer aldığının altı çizildi.