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Ekonomi

Portekiz'in kredi notu düştü, Yunanistan fiilen battı

Yunanistan ve Portekiz’in ağır borç yükü nedeniyle kredi notları düşürüldü.

27 Nisan 2010 03:00

T24 - Yunanistan ve Portekiz’in ağır borç yükü nedeniyle kredi notları düşürüldü.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Portekiz’in uzun vadeli notunu "A "dan "A-"ye düşürerek iki kademe indirdi ve not görünümünü negatif izlemeye aldı.

S&P’den yapılan açıklamaya göre, kuruluş, Portekiz’in kısa vadeli borç notunu ise "A-1"den "A-2"ye indirdi.

Portekiz’in notunun düşürülmesinde, ülkenin zayıf ekonomik görünümü nedeniyle yüksek borç seviyeleriyle mücadele etme kabiliyetine ilişkin endişelerin etkili olduğu belirtiliyor.

S&P, Portekiz Hükümeti’nin yüksek borç seviyesine istikrar kazandırmak için 2013 yılına kadar mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Kuruluş ayrıca, son yıllarda ülkenin kamu sektöründe çok önemli bir takım yapısal reformlar gerçekleştirmesine rağmen kamu maliyesinin yapısal olarak hala zayıf olduğuna dikkati çekti.


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