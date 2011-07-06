-PORTEKİZ'İN KREDİ NOTU 4 BASAMAK BİRDEN DÜŞTÜ LİZBON (A.A) - 06.07.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Portekiz'in kredi notunu 4 basamak birden düşürdü. Kuruluştan yapılan açıklamada, Portekiz'in ''Baa1'' olan kredi notunun ''Ba2'' olarak belirlendiği, kredi notlarına ilişkin görünümün ise ''negatif'' olduğu kaydedildi. Portekiz'in ikinci bir kurtarma paketine ihtiyaç duyabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, ülkenin bütçe açığını düşürmeyi ve istikrarı sağlamayı başaramayacağına ilişkin kaygıların arttığı, hükümetin harcamaları dizginleme planının sağlık, kamuya bağlı işletmeler, bölgesel ve yerel yönetimlerin olduğu sektörlerde tam olarak uygulanmasının güçlüğüne dikkati çekildi. Kuruluş, Portekiz'in 2013 yılının ikinci yarısından itibaren ve sonrasında sermaye piyasalarından sürdürülebilir oranlarda borçlanmasının mümkün olmayabileceği ihtimalinin arttığını belirterek, Portekiz'in piyasalara dönmeden önce ikinci bir resmi finansal yardıma ihtiyaç duymasıyla ilgili risklerin arttığı ve bu yardımda özel sektör katılımının önkoşul olarak istenebileceği kaydedildi. Moody's, Portekiz'in ''A3'' olan uzun vadeli kredi notunu nisan ayında bir kademe düşürerek ''Baa1'' olarak belirlemişti. Nisan ayında Portekiz, Yunanistan ve İrlanda'nın ardından Avro Bölgesi'nden kurtarma yardımı isteyen üçüncü ülke oldu. Bu çerçevede ülke mayıs ayında 3 yıl vadeli 78 milyar avroluk AB/IMF yardımı aldı. Diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard & Poor's ve Fitch'in, Portekiz'e ilişkin notları ''yatırım yapılabilir'' seviye sınırında bulunuyor. Portekiz hükümetinden kredi notunun düşürülmesinden sonra yapılan açıklamada, Moody's'in, tasarruf paketinin arkasındaki güçlü politik desteği hesaba katmadığı ifade edildi. Hükümet, geçen hafta borç seviyesini azaltabilmek için bir defaya mahsus bir vergilendirmeyi öngören düzenlenmeyi açıkladı, bunun yanı sıra özelleştirme programının hızlandırılmasını kararlaştırdı. Ekonomistler, Avrupa Merkez Bankası'nın bu hafta yapacağı toplantıda enflasyonu dizginleyebilmek için faiz oranlarını artırmasını bekliyor. Ancak faiz oranlarındaki bu artış Portekiz gibi Avrupa'nın ''periferisindeki'' ülkelerde borçlanma maliyetlerinin artmasıyla sonuçlanabilir. Portekiz'in şu anda yüzde 9,2 seviyesinde olan bütçe açığını bu yıl gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 5,9'una düşürmesi gerekiyor. Bütçe açığının 2013 yılının sonunda ise yüzde 3 seviyesine düşmesi hedefleniyor. New York'da Decision Economics ekonomisti Cary Leahey, Portekiz'in kredi notunun düşmesinin net olarak olumsuz olduğunu çünkü not düşürmelerin ''en güçsüzden'' ''güçsüze'' yayıldığını belirterek, ''Piyasalar şimdi soruyor, Portekiz'in notu düştüyse, İspanya sıradaki ülke mi?'' dedi.