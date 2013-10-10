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Spor

Portekiz’in hocası Türk futbolundan şikayetçi

Portekiz Teknik Direktörü Paulo Bento Türk futbolundan şikayetçi

10 Ekim 2013 10:56

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Paulo Bento, Türkiye Ligi'nden şikayetçi. Bento, Bruno Alves ve Meireles'in sakatlığından dert yantı.
 
Bento, Bruno Alves ve Meireles'in sakatlığıyla ilgili faturayı Süper Lig'e kesti.

Portekiz Milli Takımı'nın, İsrail ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmalar öncesi gazetecilerle sohbet eden Bento, Türkiye'den milli takıma çağırdığı futbolculardan yüzde yüz verim alamamaktan yakındı.

Beşiktaş'ta forma giyen Almeida ve Fernandes'i örnek gösteren Bento, bu isimlere Bruno Alves ve Meireles'in eklenmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Bruno Alves'in savunmanın en önemli parçalarından biri olduğunu ifade eden Bento, deneyimli oyuncunun eksikliğini hissedeceklerini söyledi.

Genç teknik adam, Raul Meireles'in tedavisine başlandığını ve yıldız oyuncuyu maçlara yetiştirmeye çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

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