Portekiz'in borç yapısı 'hurda' gibi

T24 - Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Portekiz'in borç yapısını 'değersiz' statüsüne düşürdü.



Kurumdan yapılan açıklamada, Portekiz'in mali piyasalarda yeniden borçlanmaya başlamadan önce, ikinci bir kurtarma programına ihtiyacı olabileceği belirtiliyor.



Hükümet ise Moody's değerlendirmesinde kemer sıkma tedbirlerine verilen güçlü desteğin gözardı edildiği kanısında.



Bütçe açığını kapamak için uygulanacak önlemler kapsamında vergiler artırılırken özelleştirmeye hız verilecek.



İlave özelleştirme programlarının uygulanmasının yanı sıra, 1500 euronun üzerindeki emekli maaşlarında kesintiye gidilecek ve bazı ürünlerin satış vergisi artacak.



Portekiz'in borçlarını oransal olarak bu yıl gayri safi milli hasılanın yüzde 5,9'una, 2012'de yüzde 4,5'ine ve 2013'de yüzde 2'sine indirmesi öngörülüyor.



Hedef, Portekiz'in bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranını 2013 yılına kadar yüzde 9,1'den euro bölgesi limiti olan yüzde 3'e düşürmek.



Yunanistan ekonomisini kurtarmak için sağlanan yardım paketinin işe yarayıp yaramadığı konusunda piyasalarda şüpheler artarken, Atina'nın borçlarının bir kısmını silmekten başka çaresinin kalmayacağı endişesi güçleniyor.



Piyasalarda, euro bölgesinde ekonomik can simidine muhtaç kalan ülkelerin Portekiz'le son bulmayacağı kaygısı da var.



Portekiz'in komşusu İspanya'nın da kurtarma paketine muhtaç kalması durumunda, Avrupa Birliği'nin bu mali yükün altından kalkamayacağından korkuluyor.



