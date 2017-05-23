Portekiz'i sevindiren mali disiplin haberi

Yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle Avrupa Birliği ve IMF tarafından kurtarılan Portekiz mali disiplini sağlayarak Aşırı Borç Prosedürü’nden de çıkmayı başardı.

Portekiz’in bütçe açığı oranı 2016’da yüzde 2’ye gerileyerek Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen yüzde 3’lük üst sınırın altına indi. Bu oranın 2018 sonuna kadar da bu civarda olması bekleniyor.

Avrupa Komisyonu’nun Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Üyesi Pierre Moskovici, Portekiz’in sürdürülebilir bir mali disiplin sağladığını vurguladı:

“Eldeki bilgilere ve Portekiz hükümetinin bize verdiği güvencelere dayanarak ülkenin yeni bir bütçe açığı riski yaşamasını beklemiyoruz. Yani bu karar Komisyon tarafından oy birliği ile alındı ve açıkçası aynı düşünceleri paylaşıyoruz.”

Avrupa Komisyonu tarafından bir dizi ülke ile ilgili yapılan açıklamaya göre Hırvatistan’da prosedürden çıkarken Euro Bölgesi’nde sadece Fransa, İspanya ve Yunanistan, İstikrar ve Büyüme Paktı kurallarına göre izleme altında kalmaya devam etti.

Euro Bölgesi dışındaki Romanya’ya uyarı verilirken Finlandiya’a mali reformları devreye sokması için ek süre tanındı.