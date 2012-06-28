Portekiz'i penaltılarla geçen İspanya ilk finalist

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk yarı final maçında İspanya, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten karşılaşmada Portekiz'e penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

İspanya ile Portekiz arasında, Ukrayna'nın Donetsk kentindeki Donbass Arena Stadı'nda oynanan yarı final maçını, 16 yıl aradan sonra Avrupa Futbol Şampiyonası'nda düdük çalan ilk Türk hakemi olan Cüneyt Çakır yönetti. İspanya, rakibini penaltılar sonunda devirdi ve finalde Almanya-İtalya maçının galibiyle oynamaya hak kazandı.

İlk uzatma devresi

96. dakikada sol kanatta Pedro'yla gelişen İspanya atağında top ceza sahası dışındaki Iniesta'nın önünde kaldı. İspanyol oyuncunun çektiği sert şutta Bruno Alves topun önüne kendini atarak tehlikeyi önledi.

104. dakikada İspanya karşılaşmanın başından beri yakaladığı en net fırsattan Iniesta ile yararlanamadı. Orta sahadaki yoğun pas trafiğinin ardından Iniesta ceza sahası içinde topla buluştu. Tecrübeli oyuncunun vuruşunu kaleci Patricio ani refleksle topu çelerek gole izin vermedi.

İkinci uzatma devresi

107. dakikada sol kanattan Coentrao etkili geldi. Portekizli oyuncunun ceza sahasına yerden ortaladığı topa Cristiano Ronaldo'dan önce son anda Sergio Ramos ayak koydu ve büyük bir tehlikeyi önledi.

111. dakikada bu kez İspanya Jesus Navas'la gole çok yaklaştı. Ceza sahası içerisinde çalımlarla önünü açan Navas'ın sert şutu kaleci Patricio'dan döndü.

114. dakikada Pedro mutlak bir golü kaçırdı. Portekiz defansının arkasına atılan topta bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan İspanyol oyuncu kaleye vurmak yerine çalım atmayı deneyince Portekiz defansı araya girdi ve tehlikeyi önledi.

120. dakikada Portekiz ceza sahası içinde topla buluşan Pedro, yine üst üste çalım yapmak isteyince topu kaybetti.

Penaltılar

İspanya adına ilk penaltı atışını kullanan Alonso'nun vuruşunu Patricio kurtardı: 0-0

Portekiz adına ilk penaltı atışını kullanan Moutinho'nun vuruşunda Casillas gole izin vermedi: 0-0

İspanya'da Iniesta topu ve Patricio'yu ayrı köşelere gönderdi: 0-1

Portekiz'de Pepe, Casillas'ın uzandığı köşeden topu ağlarla buluşturdu:

1-1

İspanya'da Pique, penaltıyı gole çevirdi: 1-2

Portekiz'de Nani sert bir vuruşla penaltılarda eşitliği sağladı: 2-2

İspanya'da Sergio Ramos şık bir penaltı atışıyla takımını yeniden öne geçirdi: 2-3

Portekiz'de Bruno Alves topu üst direğe nişanladı ve İspanya büyük bir fırsat yakaladı: 2-3

Fabregas, İspanya'yı finale taşıyan penaltıda topu ağlara gönderdi: 2-4

İspanya tarihe geçti

Penaltı atışları sonunda Portekiz'e 4-2 üstünlük sağlayan İspanya, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Son Dünya ve Avrupa Şampiyonu İspanya, Batı Almanya'nın 1970'lerde (1972 Avrupa Şampiyonası, 1974 Dünya Kupası, 1976 Avrupa Şampiyonası) elde ettiği başarıdan sonra üst üste 3 büyük turnuvada final oynayan ilk Avrupalı takım olarak tarihe geçti.

İspanya Milli Takımı, Portekiz karşısında penaltılarla elde ettiği galibiyetle birlikte teknik direktör Vicente del Bosque yönetiminde oynadığı 35 maçın 32'sini kazanmış oldu.

Portekiz maçının en değerli oyuncusu İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in başarılı savunma oyuncusu Sergio Ramos seçildi.

İngiltere ile İtalya arasında oynanan çeyrek final maçının ardından Euro 2012'de ikinci maç normal süresi ve uzatmaları golsüz sona ererek penaltılara gitti.

Avrupa Şampiyonaları ve Dünya Kupası tarihi boyunca Portekiz'in 2 maçı penaltılara gitti. 2004 Avrupa Şampiyonası ve 2006 Dünya Kupası'nda Portekiz penaltılara giden 2 maçı da kazanmayı başarmıştı.

İspanya ise Portekiz maçından önce 6 kez penaltılarla yüzleşmişti. Bunların 3'ünü kazanan (1984 Avrupa Şampiyonası, 2002 Dünya Kupası, 2004 Avrupa Şampiyonası) İspanyollar 3'ünü ise kaybetmişti. (1986 Dünya Kupası, 1996 Avrupa Şampiyonası, 2002 Dünya Kupası)

İspanya'nın finaldeki rakibi, Almanya ile İtalya arasında Polonya'da oynanacak diğer yarı final maçından sonra belli olacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın final maçı ise 1 Temmuz Pazar günü Kiev'deki Olimpiyat Stadında oynanacak.

Stat: Donbass Arena

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Portekiz: Patricio, Coentrao, Bruno Alves, Pepe, Pereira, Moutinho, Veloso (Dk. 105 Custodio), Meireles (Dk. 113 Varela), Ronaldo, Almeida (Dk. 81 Oliveira), Nani

İspanya: Casillas, Jordi Alba, Sergio Ramos, Pique, Arbeloa, Xabi Alonso, Busquets, Xavi (Dk. 87 Pedro), Silva (Dk. 60 Jesus Navas), Iniesta, Negredo (Dk. 54 Fabregas)

Sarı kartlar: Dk. 40 Sergio Ramos, Dk. 59 Busquets, Dk. 84 Arbeloa, Dk. 113 Xabi Alonso (İspanya), Dk. 45 1 Coentrao, Dk. 61 Pepe, Dk. 64 Pereira, Dk. 86 Bruno Alves, Dk. 90 3 Veloso (Portekiz)