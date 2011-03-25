-PORTEKİZ'E VİZE MUAFİYETİ ANKARA (A.A) - 25.03.2011 - Hususi ve Hizmet Pasaportu sahibi Türk vatandaşlarından Portekiz'i ziyaretleri için 30 Mart 2011 tarihinden itibaren vize talep edilmeyecek. Portekiz'in Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Portekiz ve Türkiye arasında 14 Temmuz 2010 tarihinde imzalanan "Hususi ve Hizmet Pasaport Hamillerine Vize Muafiyeti Anlaşması" uyarınca Hususi (yeşil) ve Hizmet (gri) pasaportu sahibi Türk vatandaşlarından Portekiz'i ziyaretleri için 30 Mart 2011 tarihinden itibaren vize talep edilmeyeceğini bildirmekten memnuniyet duyulduğu kaydedildi. Anlaşma çerçevesinde, hizmet ve hususi pasaport hamili Türkler ile hususi pasaport hamili Portekiz vatandaşlarının 6 ay içinde 90 günü aşmayan seyahatleri için karşılıklı olarak vizeden muaf kılındığı anımsatıldı. Açıklamada, aynı zamanda Portekiz ve Macaristan Büyükelçilikleri arasında imzalanan anlaşma uyarınca; 15 Mart 2011 tarihinden itibaren İstanbul'daki Macaristan Konsolosluğunun da Portekiz'i ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşı başvuru sahiplerinin vize başvurularını kabul etme yetkisine sahip olduğu bildirildi. Anlaşmanın İstanbul ve çevresinde yaşayan başvuru sahiplerine yardım amaçlı olduğu belirtilen açıklamada, vize başvurusu sırasında ibraz edilecek gerekli belgelerin de Portekiz Büyükelçiliğinin web sitesinde belirtilen belgelerle aynı olduğu kaydedildi.