-PORTEKİZ'E AB VE IMF'DEN YARDIM LİZBON (A.A) - 04.05.2011 - Portekiz, Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 3 yıllık programla 78 milyar avro (115 milyar dolar) tutarında finansal dış yardım almak için anlaşmaya vardı. Uzmanlar, finansal dış yardım tutarının 80 milyar avro (119 milyar dolar) olacağını tahmin ediyordu. IMF Sözcüsü yaptığı yazılı açıklamada, Portekiz Hükümeti ile Avrupa Merkez Bankası (AMB), IMF ve Avrupa Komisyonu arasında küresel ekonomik program üzerinde teknik anlaşmaya varıldığını bildirdi. Portekiz Başbakanı Jose Socrates AB-IMF ile varılan anlaşmayı televizyondan duyurdu. Socrates, anlaşma kapsamında ülkesinin 3 yıllık programla 78 milyar avro tutarındaki finansal dış yardım alacağını ifade ederek, hükümetin, AMB, IMF ve Avrupa Komisyonu ile iyi bir anlaşma sağladığını belirtti. Kurtarma kredileri için ödenecek faizi açıklamayan Socrates, anlaşmanın hükümetin bütçe açığı hedeflerini karşılaması için daha rahat bir nihai tarih sunduğunu vurgulayarak, anlaşma gereğince ülkenin bütçe açığı hedefinin bu yıl için GSYH'nin yüzde 5,9'u, gelecek yıl yüzde 4,5'i, 2013'te ise yüzde 3'ü seviyesine çekmek olduğunu kaydetti. Portekiz'in bütçe açığı geçen yıl gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 9,1'i düzeyine ulaşmıştı. Hükümet daha önce ülkenin bütçe açığını bu yıl GSYH'nin yüzde 4,6'sına, gelecek yıl yüzde 3'üne, 2013'te ise yüzde 2'si seviyesine çekmeyi hedefliyordu. -ANLAŞMADA, KAMUDA İŞTEN ÇIKARMA ÖNGÖRÜLMÜYOR- Socrates ayrıca, anlaşmanın kamu sektöründe daha fazla işten çıkarma ya da kamu çalışanlarının 13'üncü ve 14'üncü ay maaşlarının kesilmesi gibi önlemleri içermediğini ifade etti ve asgari ücrette bir indirim ya da sosyal güvenlik sisteminde özelleştirme öngörülmediğini vurguladı. Kurtarma programının bu gün muhalefet partileri tarafından da onaylanması gerekiyor. Anlaşmanın detaylarının bu onayın ardından AB-IMF tarafından düzenlenecek bir basın toplantısı ile açıklanacağı belirtiliyor. Avrupa Birliği Maliye Bakanları, 16 Mayıs'ta düzenleyecekleri zirve sırasında anlaşmayı imzalamayı planlıyor. Ağır borç yükü nedeniyle piyasaların ve Avrupa Birliğinin (AB) finansal yardım talebinde bulunması çağrılarına uzun süre direnen Portekiz, geçen ay Yunanistan ve İrlanda'dan sonra AB'den yardım isteyen üçüncü ülke olmuştu.