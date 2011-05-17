-PORTEKİZ'E 78 MİLYAR AVRO'LUK KURTARMA PAKETİ BRÜKSEL (A.A) - 16.05.2011 - Avro Bölgesi ekonomi ve maliye bakanları, Portekiz için hazırlanan 78 milyar Avro'luk kurtarma paketine onay verdi. Yunanistan ve Portekiz gündemiyle Brüksel'de toplanan Avro Bölgesi bakanlarının ortak açıklamasında, Uluslararası Para Fonunun (IMF) da desteğiyle hazırlanan kurtarma paketinin bütçe açığının düşürülmesi, büyüme ve rekabet gücünü artıracak reformlar ve mali sektörün güçlendirilmesi şartıyla kullandırılacağı belirtildi. Açıklamada, üçte biri IMF tarafından karşılanacak paketin Portekiz ekonomisine güveni yeniden tesis ederek Avro Bölgesi'nin istikrarını güvence altına alacağı kaydedildi. Pakete onay için Finlandiya'nın şart koştuğu, özel sektörün elindeki Portekiz tahvillerini satmayarak kurtarma operasyonunda sorumluluk üstlenmesi gönüllülük esasına göre kabul edildi. Bu kapsamda Portekiz hükümeti, hazine kağıtlarına yatırım yapan finans kuruluşlarıyla pazarlığa oturarak ekonomik istikrar yakalanana dek satışları önlemeye çalışacak. -YUNANİSTAN'A DESTEK SİNYALİ- Bu arada Avro Bölgesi bakanları yaptıkları açıklamalarda, reformlar karşılığında Yunanistan'a yeni destek ya da borç vadesinin uzatılma sinyali gönderdi. Hollanda Maliye Bakanı Jan Kees de Jager, ''Yeniden yapılandırma dahil elbette her konuyu tartışıyoruz, ama borç yapılandırmasını kamuoyu önünde tartışmaya isteksiziz'' dedi. Jan Kees de Jager, Yunanistan'ın şu anda doğru yolda olmadığını, herhangi bir karardan önce bu ülkenin yeni reformlar, ilave bütçe kesintileri ve özelleştirmeyle doğru yola sokulması gerektiğini vurguladı. Avusturya Maliye Bakanı Maria Fekter de ülkesinin 110 milyar Avro'luk Avro Bölgesi ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ortak kurtarma paketinde Yunanistan'ın kredi geri ödeme vadesinin uzatılmasına destek verdiğini kaydederek, Yunan tahvillerine yatırım yapan özel sektörün de gönüllülük esasına göre buna katılmasını istedi. Fekter, Yunanistan'ın ekonomide gerçek yapısal reformlar yapmaması halinde kurtarma paketinde yeni dilimlerin serbest bırakılmayabileceğini bildirdi. AB Komisyonu sözcüleri Yunanistan'ın borçlarının yeniden yapılandırılmasının gündemde olmadığını, böyle bir adımın ''yıkıcı sonuçlar doğuracağı'' uyarısında bulundu. Belçika Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Didier Reynders de Yunanistan'ın borç yapılandırması olmadan da sorunlarını çözebileceğini savundu. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, dün yaptığı açıklamada, özel sektörün de katılması şartıyla Yunanistan'ın 330 milyar Avro'yu bulan kamu borcunda vadenin uzatılabileceğini dile getirmişti.