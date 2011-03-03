-PORTEKİZ'DEN VİZE MÜJDESİ LİZBON (A.A) - 03.03.2011 - Şenhan Bolelli - Başkent Lizbon'da resmi temaslarda bulunan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 31 Marttan itibaren Portekiz'in hususi ve hizmet pasaportu olan Türk vatandaşlarına vizeyi kaldıracağı müjdesini verdi. Portekiz Meclis Başkanı Jaime Gama, Dışişleri Bakanı Luis Amado, Avrupa işlerinden sorumlu Devlet Sekreteri Pedro Lourtie ile ayrı ayrı görüşmeler yapan Egemen Bağış, özellikle Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin ele alındığını ve çok faydalı görüşmeler yapıldığını ifade etti. Portekiz Dışişleri Bakanlığı binasında Pedro Lourtie ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Bağış, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Türkiye ile ilgili tutumunu üstü kapalı olarak eleştirmeye devam ederek, "Portekiz'in AB'ye girmesine ilk başta 'hayır' diyenler şimdi benzer gerekçeleri Türkiye'nin önüne getiriyorlar ama Portekiz nasıl AB'ye girdiyse Türkiye de AB üyesi olacaktır" dedi. AB'ye katılım müzakerelerine başlamanın Türkiye için kolay olmadığını ve mevcut durumda siyasi sebeplerden bloke edilen başlıklar bulunduğunu hatırlatan Bağış, ''bu engellerin aşılması için dostlarımızın desteğine daha çok ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. Portekiz'in Avrupa işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Lourtie ise Türkiye ile siyasi alanda mükemmel, ekonomik anlamda da iyi ilişkiler içinde olduklarına işaret ederek, ülke olarak Türkiye'nin AB'ye katılımını "güçlü bir şekilde desteklediklerini" vurguladı. "Türkiye'nin katılımının hem Türkiye hem de AB'nin yararına olacağını düşünüyoruz" diyen Lourtie, Türkiye'nin müzakere sürecinde yeni başlıklar açılmasını umut ettiklerini ve bu yönde çalıştıklarını söyledi. Öte yandan, Egemen Bağış ve Pedro Lourtie, geçtiğimiz temmuz ayında iki ülkenin dışişleri bakanlarının imzaladığı vizede kolaylık sağlanmasına ilişkin anlaşmanın 31 Mart'ta yürürlüğe gireceğini açıkladı. Ay sonunda yürürlüğe girecek söz konusu anlaşma gereği Portekiz, hususi ve hizmet pasaportu olan Türk vatandaşlarına vizeyi kaldıracak.