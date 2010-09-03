Portekiz'de sübyancılık skandalı sonuçlandı

T24- Portekiz'de beş yılı aşkın süredir mahkemesi süren sübyancılık davasında yargıçlar bugün kararlarını açıklarken bütün ulus dikkat kesildi.



Yargıçlar, sanık sandalyesindeki yedi kişinin de suçlu olduğuna hükmetti.



Savcılar, çocukları cinsel yönden istismar eden çetenin 2002 yılında ortaya çıkarılınmasına değin on yıllardır ülkede faaliyet gösterdiğini iddia ediyordu.

NTV'nin haberine göre, hüküm giyenler arasında Portekiz toplumunun yakından tanıdığı ünlü isimler var.

Skandalın odağındaki kurum, 4 bini aşkın yoksul veya kimsesiz çocuğa kalacak yer ve eğitim sağlayan devlete bağlı Casa Pia adlı sosyal hizmet ağıydı.

Aralarında eski bir televizyon sunucusu olan Carlos Cruz'un, eski büyükelçi Jorge Ritto'nun ve Casa Pia örgütünün eski başkan yardımcısının da bulunduğu yedi sanık, bakım için devlete emanet edilen çocuklara yönelik 800'ü aşkın ayrı suçtan dolayı mahkemeye sevkedilmişti.

Casa Pia'da eskiden şoför olarak çalışan 53 yaşındaki Carlos Silvino sübyancılık çetesinin elebaşı olduğu iddiasıyla sanık sandalyesindeydi.

Savcılık, Carlos Silvino'nun hem çocukları istismar ettiğini, hem de diğer sübyancılara çocuk sağladığını söylüyor.

Bunun dışında, daha az sayıda suçla itham edilen beş erkek daha var.

68 yaşındaki kadın sanık Gertrude Nunes, İspanya sınırı yakınlarındaki evini sübyancıların kullanımına açtığı iddiasıyla yargılandı.



1970'Lİ YILLARDAN BERİ SÜRÜYORDU



Casa Pia'da çocukların cinsel istismarının 1970'li yılların ortalarından beri sürdüğü ortaya çıktı.

Yetkililerin ancak 2002 yılında haberdar olduğu iddialar ardından soruşturmanın giderek uzaması Portekiz kamuoyunda sabırsızlık yaratmış, mahkeme sürecine ilişkin şüpheler uyandırmıştı.

Çağrılan tanık sayısının büyüklüğü ve hukuki süreç gereği bir dizi ertelemenin yaşanması sonucunda, dava çok yavaş ilerledi.

İlk başta soruşturma kapsamında olan Sosyalist bir milletvekili ile eski bir bakan hakkındaki iddiaların, soruşturmanın ilerleyen safhalarında düşürülmesi, mahkemenin siyasi baskılara maruz kaldığı iddialarını gündem getirmişti.

Casa Pia'da çocukken cinsel istismara uğradıklarını söyleyen ve şu an yaşları 16 ila 22 arasında değişen 31 çocuğun avukatlığını üstlenen Miguel Matias, ''Portekiz'de hukuk sistemi inanılmaz sayıda tanığın dinlenmesine olanak sağlıyor. Bir davaya 800'ün üzerinde tanık çağrılabiliyor.'' diye konuştu.

Matias, ''Davayı yokuşa sürmeye fırsat veren, savunmanın işini kolaylaştıran bir sisteme sahibiz.'' dedi.

Sürecin yavaş işlemesine karşın, Avukat Miguel Matias, eski şoför Carlos Silvino'nun kendisine yöneltilen suçlamaların çoğunu kabul etmesi ve mahkemeye verdiği ifadesinde diğer sanıklara yöneltilen iddiaları da doğrulamasının, davanın ilerleyişinde kilit rol oynadığını düşünüyor.

Şoför haricinde, kalan sanıkların hepsi, suçsuz olduklarını savunuyorlardı.