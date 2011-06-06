Portekiz'de sosyalistler hezimete uğradı

T24 - Portekiz genel seçimlerini Sosyal Demokrat Parti kazandı. Başbakan Jose Socrates ise yenilgiyi kabul ederek Sosyalist Parti'nin genel başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.



Yarı resmi sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti oyların 38,6'sını alırken, son altı yıldır ülkeyi yöneten Sosyalist Parti yüzde 28 oy aldı.



Bu sonuçlara göre, 230 milletvekilinin bulunduğu parlamentoda, Sosyal Demokrat Parti'nin 105, Sosyalist Parti'nin ise 73 milletvekili elde ettiği, dört milletvekilliğinin ise henüz belli olmadığı belirtildi.



Seçimde, küçük sağcı parti CDP-PP ise yüzde 11,7 oyla parlamentoda 24 milletvekilliği kazandı ve böylece sağ kanat parlamentoda 129 sandalyeyle çoğunluğu elde etti.



Komünistlerle Yeşillerin oluşturduğu anti-liberal koalisyon CDU, yüzde 7,9 ile 16 sandalye kazanırken, sol blok aşırı sol ise yüzde 5,2 oranıyla 8 sandalye kazandı.





Başbakan yenilgiyi kabul etmişti



Sosyalist Parti lideri ve Başbakan Jose Socrates daha önce yaptığı açıklamada yenilgiyi kabul etmiş ve ''Sosyalist Parti seçimleri kaybetmiştir'' demişti.



Socrates, parti liderliğinden istifa ettiğini de açıkladı.





